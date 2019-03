Cade da muretto, grave parroco Pollein

Il parroco di Pollein, don Luigi Ottobon, di 75 anni, è in gravi condizioni all'ospedale Parini di Aosta a seguito di una caduta avvenuta nel giardino della propria abitazione. E' stato trovato privo di conoscenza nel pomeriggio. Ha riportato un serio trauma cranico ed è ricoverato in prognosi riservata nel repèarto di Rianimazione dell'ospedale Parini. Secondo quanto ricostruito dalla volante della questura di Aosta, il sacerdote è precipitato, mentre potava un albero, da un'altezza di un paio di metri. Al momento dell'incidente era appoggiato tra una scala e un muretto. Nella caduta ha sbattuto violentemente la testa. A dare l'allarme una donna che lo ha visto a terra privo di conoscenza: non si sa quindi quando è avvenuto l'incidente. Il 118 è intervenuto verso le 16.15.