Rogo distrugge bar Gignod

(ANSA) - AOSTA, 17 MAR - Un incendio ha distrutto oggi pomeriggio il bar bistrot, che si trova in frazione Arliod di Gignod, sulla statale 27. Il locale era chiuso al pubblico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e bonificato l'area. Sono in corso gli accertamenti per scoprire le cause dell'incendio.