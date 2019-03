Tir ribaltato, riaperta statale 26

A causa di un mezzo pesante ribaltato, la strada statale 26 della Valle d'Aosta è stata temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 71, a Montjovet. Lo ha comunicato l'Anas precisando che l'incidente è stato causato dal vento forte. La circolazione in entrambe le direzioni è stata provvisoriamente indirizzata sulla autostrada A5 o lungo le regionali 45 e 33con prosecuzione per Chatillon. Nel pomeriggio, ultimate le operazioni di rimozione del mezzo e bonificata la sede stradale, la statale è stata riaperta. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell'ordine.