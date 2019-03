Sciopero clima, studenti Vda in piazza

Raccogliendo l'appello lanciato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, gli studenti valdostani domani scenderanno in piazza nell'ambito dello sciopero del clima "Fridays For Future". Una manifestazione è prevista nel centro di Aosta con un corteo che partirà alle 9.30 da piazza Arco d'Augusto e con due sit-in in piazza Chanoux e piazza Deffeyes. Alla manifestazione aderisce anche la Cgil. Inoltre alle 17.30 è previsto un 'flash mob' al Toubab festival che si svolge alla Cittadella dei giovani di Aosta.