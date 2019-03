Sci: Brignone, margini per anno prossimo

"È stato un superG tosto, quando ho vinto tre anni c'erano un po' più curve. Sono molto soddisfatta, è il miglior superG della stagione, ho fatto spesso delle ottime parti, ma non riuscivo a metterle tutte insieme: ho studiato la pista tantissimo, volevo essere sicura di tutti i posti dove passare e passare più veloce che potessi. Sono davvero felice".

Federica Brignone si gode il quarto podio stagionale. "Shiffrin? Le è andata bene che hanno cancellato i due superG ai quali non avrebbe partecipato - sottolinea l'azzurra -, ma a parte questo ha vinto tutti gli altri che ha fatto, perciò si è meritata la coppa, è stata grande, ha vinto anche i Mondiali. È stata una stagione non facilissima perché quest'estate ho avuto un infortunio, sono state ferma due mesi - racconta - so di avere un buon margine per l'anno prossimo. Voglio continuare ad allenarmi fino a fine aprile, poi spero di avere un'estate sana per poter andare all'attacco e mettere fieno in cascina arrivando pronta alla prossima stagione".