Progetto ricerca su Montessori a Univda

L'Università della Valle d'Aosta si è aggiudicata un 'Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale' dal titolo 'Maria Montessori from the past to the present. Reception and implementation of her educational method in Italy on the 150th anniversary of her birth'. Ad occuparsene è l'unità di ricerca pedagogica valdostana, composta dai professori Fabrizio Bertolino, Andrea Bobbio, Gianni Nuti e Maurizio Piseri.

Inserito in un network con le Università di Bologna, Milano Bicocca e Roma Lumsa, il team potrà contare su un finanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca pari a 52.157 euro su un totale di 329.394 euro a disposizione per il progetto.

Obiettivo del progetto è "mettere in luce gli aspetti storici e storiografici connessi all'opera di Maria Montessori e alla diffusione del suo pensiero in ambito internazionale, attraverso nuove e più aggiornate ricerche di archivio e all'interno delle istituzioni educative che si rifanno al suo modello pedagogico".