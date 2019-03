Marquis, Ue sia più attenta a montagna

"Forte è la richiesta proveniente dal territorio, dalle regioni, di politiche europee più prossime ai cittadini e aderenti ai loro bisogni, volte a ridurre la disuguaglianza e la povertà e lo scarto tra le regioni. A questo riguardo noi valdostani auspichiamo una maggiore attenzione per le aree rurali e specificamente per quelle di montagna". Lo dichiara Pierluigi Marquis, delegato dal presidente della Regione, Antonio Fosson, all'interno del Comitato delle Regioni, che ha partecipato a Bucarest all'ottavo Summit delle regioni e delle città europee.

"La montagna porta con sé grandi ricchezze, in termini naturalistici e di opportunità turistiche, e - ha aggiunto - offre spesso un'alta qualità della vita ai suoi abitanti, anche grazie a relazioni sociali più strette e ad un ambiente incontaminato. Dall'altra parte, però, comporta una serie di problematiche che la nostra vocazione trasfrontaliera e le differenti esperienze delle singole regioni unite ci devono aiutare a superare".