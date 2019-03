Aosta, verso referendum Arco d'Augusto

Un referendum per la riapertura al traffico dell'Arco di Augusto ad Aosta, attualmente semi-pedonalizzato, sarà proposto nelle prossime settimane dai consiglieri comunali Etienne Andrione (Lega), Vincenzo Caminiti e Lorenzo Aiello (Gruppo misto di minoranza). E' quanto è stato annunciato in una conferenza stampa.



"Fino ad ora abbiamo presentato numerose iniziative per portare migliori a un progetto raffazzonato e slegato da qualsiasi progettazione a lungo termine che è riuscito a scontentare tutti", ha spiegato Aiello.



I consiglieri comunali - hanno precisato - stanno elaborando il quesito referendario e "valutando se proporre un referendum consultivo, abrogativo o propositivo", ha spiegato Etienne Andrione. "Temiamo che la semipedonalizzazione diventi definitiva", ha aggiunto Andrione. Secondo Caminiti l'attuale semipedonalizzazione "è l'ennesima dimostrazione di come questa Giunta fa le cose senza condividerle con gli altri".