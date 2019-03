Aggravi, soddisfazione per presentazione piano concordato Casinò

"Una soddisfazione in più se penso alla situazione in cui versava l'Azienda nell'estate scorsa in cui in tanti (troppi) nell'agone politico pensavano soltanto a mettere altri soldi pubblici in una realtà che doveva (e si poteva e può) ristrutturare come qualsiasi azienda privata".

Così Stefano Aggravi (Lega Vallée d'Aoste) commenta la presentazione al tribunale di Aosta da parte del Casinò de la Vallé di Saint-Vincent del piano di concordato per il salvataggio della casa da gioco. "Si conclude così il tassello più importante della procedura concordataria avviata quando eravamo al Governo della Regione. Un lavoro che non finisce qui, ma che impegnerà l'Azienda nelle fasi di convalida del Piano nei prossimi mesi verso la sua concreta attuazione", aggiunge.