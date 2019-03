300 donne hanno scelto Percorso nascita

(ANSA) - AOSTA, 13 MAR - Nel 2018 trecento donne in gravidanza su 850 hanno scelto 'Il percorso nascita', il progetto di assistenza e sostegno alle future mamme durante la gravidanza, il parto e il periodo postnatale, ideato dall'Usl della Valle d'Aosta due anni or sono. "E' un programma che, alla luce del preoccupante calo demografico, cerca di 'coccolare' le donne che decidono di affrontare la maternità" ha sottolineato il commissario dell'azienda sanitaria Usl Angelo Pescarmona nell'introdurre le attività legate all'iniziativa. Di "modello assistenziale sicuro e gratuito con l'obiettivo di semplificare la vita delle donne, permettendo loro di vivere in serenità e in sicurezza la gravidanza" ha parlato il direttore dell'Area territoriale e distrettuale Massimo Pesenti Compagnoni. Punto di forza del progetto è la presenza di un'unica ostetrica di riferimento lungo tutto il percorso. Per accedere al servizio basta prendere contatto il consultorio di appartenenza e fissare un appuntamento.