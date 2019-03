In casa della ex con coltello, arrestato

Non accettava la fine della relazione, cosi è introdotto nella casa della ex compagna e ha dato in escandescenza brandendo un coltello, tanto da rendere necessario l'intervento dei carabinieri. Un italiano di 38 anni è stato arrestato per stalking e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti nella notte tra sabato e domenica, a Verres: a chiamare i militari della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent sono stati i familiari della donna, allarmati per le minacce dell'ex compagno. L'uomo si è poi mostrato aggressivo anche nei confronti dei carabinieri, lanciando coltelli verso la loro auto. Il pm Eugenia Menichetti ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.