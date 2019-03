In casa serra marijuana,arrestato 24enne

(ANSA) - AOSTA, 9 MAR - I carabinieri di Courmayeur e Morgex hanno arrestato la scorsa notte un giovane di 24 anni di Courmayeur per i reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo una perquisizione domiciliare gli hanno trovato in casa una serra con cinque vasi di marijuana, un bilancino e dell'hascisc. A lui i militari sono risaliti dopo un controllo stradale in cui era stato fermato un uomo di 42 anni, residente a Milano, trovato con un involucro di marijuana e che aveva dichiarato di essere ospite del giovane.