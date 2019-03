Esaurite iscrizioni trail Passage au Malatrà

Iscrizioni esaurite in meno di una settimana per il trail Tor30-Passage au Malatrà, il nuovo nato nell'ambito del circuito del Tor des Geants, organizzato da Vda Trailes. Saranno 500 gli atleti al via. In programma il 14 settembre prossimo, la gara è lunga 30 chilometri, con 2.300 metri di dislivello, con partenza da Saint-Rhémy-En-Bosses e arrivo a Courmayeur attraverso per il leggendario Col Malatrà (2.936 metri). I partecipanti dovranno completare il percorso in otto ore. Rimangono invece ancora pochi posti disponibili per il Tor130-Tot Dret, che si corre da Gressoney a Courmayeur (10-12 settembre) su un percorso di 130 km con 12 mila metri di dislivello positivo. Le preiscrizioni alla decima edizione del Tor des Geants si sono invece chiuse lo scorso 15 febbraio, con più di 2500 corridori da 79 nazioni.