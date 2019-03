Vda conferma adesione Rete oncologica

(ANSA) - AOSTA, 8 MAR - La Valle d'Aosta, in accordo con il Piemonte, conferma la propria adesione alla Rete oncologica. Il rinnovo è stato deciso oggi dalla Giunta regionale valdostana.

La spesa complessiva è di euro 1 milione 543 mila 500 euro dei quali 43 mila 500 euro di competenza della Valle d'Aosta. La collaborazione tra le due regioni risale al 2002. "Il piano delle attività per il 2019 - sottolinea l'assessore alla sanità Mauro Baccega - prevede, tra gli altri, l'adozione di interventi organizzativi e formativi relativamente alle principali patologie tumorali, l'adozione di interventi per valorizzare il ruolo infermieristico nei percorsi di cura oncologici, il coinvolgimento dei servizi territoriali e dei diversi operatori della rete e l'adozione di interventi per migliorare i percorsi di cura nei pazienti anziani". Nell'ambito dalla Rete oncologica l'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha organizzato un ciclo di conferenze dedicata alle Nuove sfide in Oncologia. I prossimi incontri si svolgeranno l'11 aprile e il 6 giugno.