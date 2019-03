8 marzo, prime due donne ispettrici forestali

Hanno preso servizio le prime due donne ispettrici del Corpo forestale della Valle d'Aosta: Roberta Iemmi al comando Centrale e Stefania Berlini al comando della Stazione forestale di Nus. Lo ha riferito oggi l'assessore regionale all'ambiente Albert Chatrian: "Sono le prime nella storia del Corpo, e questo, proprio oggi che ricorre la Festa delle donne, è sicuramente un bel segnale che assume un significato particolare per quanto attiene alle pari opportunità".

Corpo forestale: nuove assunzioni in Valle d'Aosta - L'assunzione di 10 nuovi agenti reclutati dalla graduatoria dell'ultimo concorso e di 4 sovrintendenti selezionati tra gli attuali agenti. Sarà questa la prima risposta alla carenza di organico registrata nel Corpo forestale della Valle d'Aosta, decisa oggi dalla Giunta regionale. Inoltre per il 2020 è anche prevista l'indizione di un nuovo concorso per la copertura dei posti vacanti a seguito del pensionamento di 13 persone. Lo ha riferito oggi l'assessore all'ambiente Albert Chatrian. L'organico del corpo conta attualmente 128 occupati.

Mouv', serve nuova programmazione triennale - "Serve per il Corpo forestale della Valle d'Aosta una nuova programmazione triennale 2019-2021 del fabbisogno di risorse umane che tenga conto della stimata carenza di 41 unità, con relative prenotazioni di spesa sul bilancio triennale". Lo afferma, in una nota, il movimento Mouv', commentando le dichiarazioni dell'assessore regionale all'ambiente a proposito delle nuove assunzioni previste nel corpo forestale della Valle d'Aosta. "Se, come dice l'Assessore, le carenze di personale rispetto alla dotazione organica, ad oggi risultano essere di 25 unità e in prospettiva di ulteriori 16 unità entro il 2021, - spiega Mouv - ci viene difficile capire come l'assunzione di 4 sovrintendenti forestali (concorso interno) per il 2019 e l'assunzione di 10 nuovi agenti forestali a partire da gennaio 2020 possa essere considerato un potenziamento di organico, rispetto ad una carenza di personale stimata in 41 unità entro il 2021".