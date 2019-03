Lavoro, Regione assumerà 60 operai

(ANSA) - AOSTA, 8 MAR - La Regione assumerà 60 operai, di cui 35 per opere di pubblica utilità e 25 per attività orticolo-colturali. La prima procedura, gestita dall'assessorato alle opere pubbliche, riguarda donne over 45 e uomini over 50 (per 120 giornate), inclusi nella graduatoria unica degli operai edili stagionali. Le altre assunzioni di addetti idraulico-forestali (circa 110 giornate) saranno effettuate per il centro dimostrativo per l'orticoltura e le erbe officinali, a Saint-Marcel, per le coltivazioni nell'area attigua al vivaio regionale Abbé Henry, a Quart e in varie altre località.