Bertschy, percorso soggetto autonomista

"Le prossime elezioni europee devono essere inserite in un percorso per costruire un soggetto unico autonomista e devono tracciare una linea politica definitiva".

Lo sostiene l'assessore regionale Luigi Bertschy (Uvp), che nei giorni scorsi - su facebook - aveva respinto l'ipotesi "da parte di qualcuno di sfruttare il prossimo appuntamento elettorale per fare esperimenti o peggio passerella, imponendo scelte politiche non necessariamente condivise da tutti". "Oggi la probabilità di eleggere un Parlamentare Europeo per la Valle d'Aosta è pressochénulla - conclude Bertschy - e ancora una volta nessun partito politico nazionale si è mosso per garantire la possibilità di eleggere un rappresentante valdostano! Non abbiamo quindi da sostenere nessuna linea politica partitica, ma dobbiamo semplicemente rimarcare la nostra voglia di un Europa Federalista e per questo rispettosa delle Regioni e dei popoli".