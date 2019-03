Autostrade, Vda chiede tavolo Ministero

Con un documento siglato assieme a enti, associazioni e organizzazioni sindacali la Regione Valle d'Aosta chiede l'istituzione di un tavolo di concertazione con il Ministero dei trasporti e con le società concessionarie sulla questione 'autostrade'. L'obiettivo è "analizzare congiuntamente la situazione attuale e ridefinire il quadro gestionale delle tratte autostradali valdostane alla luce delle esigenze e delle legittime aspettative della Valle d'Aosta".

"Vogliamo avviare un percorso serio di trattativa - ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy - per ribadire che non si tratta di rivendicare privilegi ma di avere l'opportunità di sviluppo per tutta la Regione. Sul tema occorre tenere alta l'attenzione". Il documento sarà portato all'attenzione del Governo nazionale e del Parlamento.