Personale Univda,Cassella si dimetta

"Buon senso e buon gusto vorrebbero che il professor Cassella facesse un passo indietro, richiesta che gli è stata ribadita dalla maggioranza dei membri del Senato nella seduta del primo marzo, prima riunione dopo circa due mesi e mezzo". Lo si legge in un comunicato stampa congiunto a nome del personale docente e tecnico amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta in merito alle tensioni con il rettore, Fabrizio Cassella.



Rispondendo ad "alcune recenti dichiarazioni del professor Cassella sulla sua volontà di rimanere in carica per il bene dell'ateneo e della comunità valdostana", il personale scrive che a far sì che la "maggioranza dei membri del Senato accademico" prendesse "posizione al fine di evitare conseguenze negative per l'ateneo valdostano" sono stati il suo "scarso impegno, la certo non frequente presenza in ateneo e soprattutto evidenti inadempienze nei suoi compiti istituzionali".