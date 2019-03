Sindacati, forte adesione sciopero Cas

(ANSA) - AOSTA, 2 MAR - "Alle due ore di sciopero a fine turno, indette per giovedì 28 febbraio, ha partecipato una parte consistente del personale della Cogne acciai speciali con forti adesioni nei reparti: prs, rettifiche, pac, treno vergella-barre, acciaieria e colata continua, finiture, decapaggio". Lo scrivono in una nota i sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl, Savt Met e Uilm Uil. "Questa è la migliore dimostrazione che le motivazioni alla base dello sciopero erano fondate e condivise dai lavoratori", commentano. "Si tratta di problemi non nuovi rispetto ai quali le risposte dell'azienda sono state sinora insufficienti, - aggiungono - in particolare sulla necessità di rendere più compiute e funzionali le relazioni sindacali nell'interresse di tutti i lavoratori". La mobilitazione indetta dalle Rsu e dai sindacati regionali dei metalmeccanici prosegue sino al 30 aprile con un pacchetto di otto ore di sciopero. "Tocca ora all'azienda - precisano ancora i sindacati - aprire un confronto".