Lega,Giunta non ha saputo gestire Univda

L'attuale Governo regionale "non ha saputo gestire" la "situazione di disagio" in cui versa l'Università della Valle d'Aosta "tanto che si è arrivati ad una vera e propria esplosione". Lo afferma, in una nota, la Lega Valle d'Aosta. "Una maggioranza regionale allo sbando che non ha idea di come gestire l'Università, - prosegue - che nasconde l'esistenza di problemi e che aveva già portato l'ente in esercizio provvisorio a causa dei continui rinvii della convocazione del Consiglio. Rinvii su cui era dovuto addirittura intervenire per una smentita il Professor Stefano Bruno Galli accusato, ingiustamente, di esserne la causa".



"Come Lega Vallée d'Aoste ci chiediamo quale sia l'idea di futuro che l'attuale Amministrazione regionale ha in mente per l'Ateneo valdostano, se in questi ultimi anni è venuto a mancare proprio il lavoro di programmazione che sarebbe stato utile per valutarne le prospettive future", si legge ancora nella nota del Carroccio. "Ci chiediamo inoltre - aggiunge - quale siano le idee che questa maggioranza allo sbando e senza numeri per governare abbia in mente per il futuro della nostra Regione, poiché i problemi rilevati per l'Università della Valle d'Aosta stanno emergendo anche in tutta la pubblica amministrazione".



"La Lega, al governo della Regione, - prosegue la nota - ha dimostrato più volte di avere a cuore il destino dell'Università della Valle d'Aosta e ritiene che una programmazione seria dei corsi e delle attività, anche in stretto collegamento con l'identità del territorio, sia fondamentale per il rilancio dell'Ateneo".



"Continueremo perciò a vigilare affinché si avvii un progetto serio di rilancio dell'Università anche, e soprattutto, in collaborazione con il corpo docente che ha contribuito in questi anni a rendere l'Ateneo valdostano uno dei fiori all'occhiello della nostra Regione". Secondo la Lega Valle d'Aosta "oggi più che mai siamo convinti del fatto che sia giunto il tempo, per questo Governo senza idee e senza numeri, di farsi da parte. La Valle d'Aosta ha bisogno di idee nuove, di una visione chiara sulle sue prospettive e sul suo futuro. E questo può avvenire solamente ridando la voce ai cittadini nelle urne".