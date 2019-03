Giro, Monte Bianco in rosa per arrivo tappa

Per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia il Monte Bianco si tingerà di rosa. L'inedita illuminazione, che durerà tre giorni, dal 24 al 26 maggio, è stata annunciata oggi in occasione della presentazione della Saint-Vincent - Monte Bianco Skyway del Giro d'Italia, in programma il 25 maggio. Sarà una tappa molto corta, di soli 131 chilometri, ma con un dislivello elevato (4.000 metri) e 5 Gran premi della montagna. "Per la prima volta una tappa del giro d'Italia prende il nome di una funivia", ha spiegato Federica Bieller, presidente di Skyway, che ha già colorato di rosa alcune cabine.

Saranno 20 i comuni coinvolti nell'organizzazione. "La tappa sarà un fil rouge che collega tutta la regione", ha auspicato il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi. L'assessore regionale allo sport e turismo, Laurent Viérin, ha annunciato che da qui al 25 maggio saranno organizzati numerosi eventi grazie a un "lavoro di sinergia con tutti i comuni". Per il presidente della Regione Antonio Fosson l'organizzazione di questo evento è il "simbolo di una Valle d'Aosta che vuole ripartire".