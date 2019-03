Forte di Bard, dimissioni presidente

(ANSA) - AOSTA, 1 MAR - Si è dimesso dalla carica di presidente del comitato di indirizzo dell'Associazione Forte di Bard Sergio Enrico, che era stato nominato dalla giunta regionale il 23 aprile 2018.

Le dimissioni, presentate il 22 febbraio scorso, "sono state motivate dalla presa d'atto di difficoltà nel risolvere problematiche legate alla gestione amministrativa", fa sapere in un comunicato stampa l'Associazione Forte di Bard. "In questi mesi - prosegue la nota - il presidente Enrico ha svolto numerose attività tese a migliorare l'efficienza dell'Associazione e avviato una serie di iniziative di collaborazione con il territorio. L'Associazione Forte di Bard lo ringrazia per il suo operato e per l'impegno profuso nello svolgimento delle sue funzioni".