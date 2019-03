Bertschy, Eusalp per sviluppo mobilità

(ANSA) - AOSTA, 1 MAR - La Valle d'Aosta spera di poter trovare nella macroregione Eusalp "un'alleanza forte per costruire politiche strategiche per lo sviluppo della mobilità, in particolare nell'ambito del trasporto ferroviario a beneficio delle popolazioni montane". E' il messaggio lanciato dall'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy nel corso della cerimonia di lancio della Presidenza italiana di Eusalp svoltasi ieri a Milano. "La Valle d'Aosta presenta dei deficit infrastrutturali nell'ambito dei trasporti, dovuti principalmente alla sua localizzazione geografica e alla sua conformazione morfologica", ha aggiunto. Secondo l'assessore "le Alpi, da un lato, sono caratterizzate da una grande ricchezza di paesaggi naturali e di beni culturali, ma dall'altro lato continuano a soffrire di una marginalizzazione socioeconomica che, in determinati ambiti, ne impedisce lo sviluppo".