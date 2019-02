Rutor, "velivoli verso zona atterraggio"

(ANSA) - AOSTA, 28 FEB - E' supponibile che "stessero volando verso le aree atterrabili del ghiacciaio del Rutor" l'aereo da turismo proveniente da Megève (Francia) e l'elicottero dell'eliski che il 25 gennaio si sono scontrati a quasi 2.400 metri, provocando sette morti. La collisione "in volo sembra essere avvenuta tra l'aeroplano a una quota superiore rispetto a quella dell'elicottero" . Lo scrive il tribunale del Riesame di Torino - riportando le conclusioni di una nota tecnica preliminare degli investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) - nell'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari per il pilota francese Philippe Michel (64). "Dopo il primo contatto l'elicottero avrebbe subito gravi danni a carico delle pale del rotore principale, che ne hanno impedito il sostentamento in volo e probabilmente anche il mantenimento ad un assetto livellato": "la distribuzione dei rottami pare coerente con un primo contatto avvenuto con entrambi i velivoli, aventi una prua orientata sostanzialmente verso sud".