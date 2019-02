Processo corruzione Vda, gup ammette testimonianze chieste da pm

Dopo oltre due ore di camera di consiglio, il gup Paolo De Paola ha accolto la richiesta del pm Luca Ceccanti di ammettere - nel processo su un presunto giro di corruzione in Valle d'Aosta - le due testimonianze che lo stesso giudice aveva escluso nella scorsa udienza.



Si tratta di sommarie informazioni testimoniali rese da un artigiano romeno e da un funzionario di una partecipata, ritenute dall'accusa di primaria importanza, anche ai fini della contestazione delle ipotesi corruttive. Lo scorso 20 febbraio il gup aveva accolto l'eccezione di alcune difese che ne chiedevano la non ammissibilità, sostenendo che i due avrebbero dovuto essere sentiti dalla procura in veste di indagati.



Verso mezzogiorno è quindi iniziata la requisitoria del pm, che verosimilmente durerà alcune ore e al termine della quale sono attese le richieste nei confronti dei sette imputati, tra i quali l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin, il manager Gabriele Accornero e l'imprenditore Gerardo Cuomo.