Chatrian, no a misure drastiche su lupo

(ANSA) - AOSTA, 28 FEB - "L'attenzione che stiamo ponendo nei confronti del mondo degli allevatori è alta, ma vogliamo ribadire che al momento la normativa non permette di intervenire con misure di controllo drastiche". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, durante un incontro tenutosi a Donnas sul tema 'Il ritorno del lupo sulle Alpi e in Valle d'Aosta', organizzato dall'assessorato in collaborazione con l'Unité des Communes valdôtaines Mont Rose e il Corpo Forestale. "Pertanto ognuno deve fare la sua parte - ha spiegato l'assessore - anche i privati cittadini, specialmente se allevatori: i mezzi, sia di tipo passivo che attivo, per difendere i propri animali ci sono, l'assistenza e i consigli da parte dei tecnici della Regione non mancano, come non mancherà il supporto da parte nostra per quanto riguarda gli indennizzi nel caso di danni al bestiame".