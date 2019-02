Borrello a Roma per fondi idrogeologico

Oltre ai 290 mila euro stanziati dallo Stato per la gestione degli interventi di Protezione civile a seguito della calamità dell'agosto 2017 nelle zone di Ollomont e Valtournenche la Valle d'Aosta beneficerà di uno stanziamento per futuri interventi. Lo ha riferito l'assessore regionale alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, Stefano Borrello che partecipa oggi a Roma alla Conferenza Stato-Regioni a all'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.



"Sulla base dei criteri che saranno stabiliti, vedremo quanto ci verrà assegnato dei 524 milioni di euro che il Governo intende destinare ai futuri interventi per il rischio idrogeologico", riferisce Borrello.