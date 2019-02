Nuovi criteri sponsorizzazione sportivi

Nell'ottica di supportare al meglio l'attività di alto livello degli atleti valdostani la Giunta regionale ha introdotto delle integrazioni alle disposizioni alla legge regionale sulla disciplina degli interventi a favore dello sport e, in particolare, sulle sponsorizzazioni. E' prevista una regolamentazione anche per gli atleti delle categorie giovanili "al fine di dar loro maggiore sostegno economico in una fase importante della loro attività sportiva".

Vengono, inoltre, definiti i relativi requisiti tecnico-agonistici minimi e l'entità massima dell'importo riconoscibile a titolo di sponsorizzazione. "L'obiettivo - sottolinea l'assessore Laurent Viérin - è di mettere in campo le azioni necessarie nell'ottica di promuovere una sempre maggiore ed efficace diffusione promozionale dell'immagine turistico-sportiva della Valle d'Aosta attraverso, in questo caso, specifici interventi di sponsorizzazione per quei giovani che praticano attività ad alto livello agonistico".