Controlli discoteche, sanzionate 9 su 10

Ammontano a 54 mila euro le sanzioni elevate nell'ambito di una serie di controlli sulla sicurezza in dieci locali da ballo della Valle d'Aosta tra dicembre e i giorni scorsi. Scattati su input del questore anche a seguito della tragedia avvenuta a Corinaldo, hanno coinvolto la polizia amministrativa (che ha elevato sanzioni per 10 mila euro), i vigili del fuoco (17 mila) e il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Usl (27 mila). "Su dieci locali, nove sono stati sanzionati. L'unico indenne, a Sarre, aveva già dismesso l'attività di locale da ballo", ha detto in conferenza il vicequestore Francesco Menchiari. Le verifiche hanno riguardato esercizi da Ayas a Courmayeur, passando per Gressan, Charvensod, Quart. Le contestazioni vanno dagli estintori non revisionati alle uscite di sicurezza bloccate, dagli impianti elettrici non a norma alla somministrazione di alcol a minori. "Lasciando la situazione così, cosa sarebbe potuto accadere in caso di emergenza?", ha aggiunto Menchiari.