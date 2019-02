Atelli, assessore Roma? Ho scelto Aosta

(ANSA) - AOSTA, 27 FEB - "Ho scelto di proseguire il mio lavoro qui ad Aosta". Così Massimiliano Atelli, procuratore regionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta, commenta all'ANSA l'ipotesi per lui di assumere l'incarico di assessore ai Rifiuti di Roma, emersa nei giorni scorsi. Atelli ha assunto l'incarico in Valle d'Aosta nell'estate del 2018 e nel suo curriculum vanta, tra l'altro, una lunga esperienza al ministero dell'Ambiente, dal 2008 al 2014: per cinque anni come capo dell'ufficio legislativo, poi capo di gabinetto del ministro e quindi capo della segreteria tecnica.