Al via festival antirazzista Toubab

(ANSA) - AOSTA, 27 FEB - Si svolgerà dal 9 al 19 marzo prossimi il 'Festival Toubab - Incroci di culture', organizzato dalla Rete antirazzista Valle d'Aosta con il patrocinio del Comune capoluogo e il contributo della Fondazione comunitaria.

I promotori vogliono "lanciare un percorso unitario contro tutti i razzismi e la cultura della violenza, per la costruzione di politiche di pace, diritti umani, nonviolenza, giustizia sociale e accoglienza". Il programma prende il via con l'incontro 'Accoglienza, a che punto siamo? L'esperienza dei corridoi umanitari', organizzato dalla Chiesa valdese e prosegue con diversi eventi: dalle presentazione di libri sull'immigrazione al flash mob con gli studenti, passando per gli incontri sul tema del lavoro nero, dell'assistenza sanitaria per i più deboli e delle donne del Kurdistan, fino a un concerto alla Cittadella dei giovani e alla proiezione del film 'Choose love' al teatro Giacosa, in chiusura del festival.