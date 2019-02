Skialp, Coppa Italia giovani a Valgrisenche

Sarà il tracciato del Tour du Rutor in Valgrisenche ad ospitare la tappa finale della Coppa Italia giovani di scialpinismo. La gara - Skimo for Young - è in programma domenica 3 marzo e vedrà sfidarsi ragazzi delle categorie 'cadetti' e 'juniores'. La competizione è organizzata dallo Sci club Corrado Gex. Il tracciato si sviluppa sulle sponde dell'Alpe Vielle ed è stato tracciato dalla guida alpina Marco Camandona. E' anche prevista una prova non competitiva per 'ragazzi' e 'allievi'. Al termine della gara, infine, i tecnici della nazionale renderanno noti i nomi dei convocati per i Mondiali di Villars sur Ollon (Svizzera).