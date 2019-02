Primarie Pd in Vda, voto in 14 seggi

Sono 14 i seggi in Valle d'Aosta dove si potrà votare domenica 3 marzo per l'elezione del segretario del partito. A Morgex, Saint-Pierre, Charvensod, Gignod, Aosta (3), Quart, Saint-Vincent, Verres e Donnas i seggi saranno aperti dalle 8 alle 20, a Aymavilles, Nus e Issogne dalle 9 alle 13.

"Il Partito Democratico è ancora vivo e vitale - ha detto Sara Timpano, segretaria regionale del Pd - e ha voglia di cambiare quello che non ha funzionato. Per farlo ha bisogno di una nuova classe dirigente. E' un modo per avvicinarsi alla gente". Gli iscritti al Pd valdostano sono 133 "ma spero che alle primarie votino un migliaio di persone (nel 2017 erano state 1.889)" ha detto Timpano. Per approfondire le tre mozioni in lizza alle primarie (Martina, Zingaretti, Giachetti), domani sera è in programma alle 21, all'Hotel des Etats di Aosta, un confronto pubblico. In occasione del voto, inoltre, verranno eletti anche i quattro rappresentanti della Valle d'Aosta nell'Assemblea nazionale del Pd.