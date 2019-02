Shiloh Verres, chiesta cassintegrazione

I vertici della Shiloh hanno chiesto la cassaintegrazione per i circa 180 lavoratori dello stabilimento di Verrès. "All'inizio del mese di febbraio - spiega il segretario generale Fiom Cgil Valle d'Aosta, Fabrizio Graziola - ha avuto luogo un incontro nella sede di Confindustria tra le organizzazioni sindacali e i vertici aziendali inerente alle problematiche sul calo produttivo, che ha determinato la richiesta della cassaintegrazione. Questa situazione è dovuta alla forte contrazione del mercato dell'auto in Europa. A partire dallo scorso autunno il calo delle vendite è nell'ordine del 20%. Questo calo è ancora più marcato per Fca che è il maggiore cliente della Shiloh". Le organizzazioni sindacali hanno indetto una tornata di assemblee in azienda per spiegare ai lavoratori la situazione produttiva e su come sarà gestito il periodo di Cassa integrazione.