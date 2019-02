Celebrata Festa Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 25 FEB - Il ruolo degli enti locali, il rafforzamento delle istituzioni regionali nate dallo Statuto speciale e le sfide future dell'autonomia: questi alcuni dei temi centrali della Festa della Valle d'Aosta, celebrata domenica 24 febbraio a palazzo regionale, in occasione del 73/o anniversario dell'Autonomia e del 71° anniversario dello Statuto speciale. "Lavoriamo per mettere a frutto la forza della nostra identità, - ha detto il presidente della Regione, Antonio Fosson, durante il suo intervento alla cerimonia - in particolare nelle relazioni con le comunità francofone, ma anche promuovendo le nostre eccellenze turistiche, culturali e produttive". Secondo la presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, "la Valle d'Aosta è volontà di esistere in quanto comunità autonoma con un patrimonio identitario unico nel suo genere, che si è forgiato attraverso i secoli e che ha dato luogo a una elaborazione culturale e civile tutta sua".