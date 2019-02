Sci: Brignone, benzina per sprint finale

(ANSA) - CRANS MONTANA (SVIZZERA), 24 FEB - La decima vittoria di Federica Brignone arriva su un tracciato che la valdostana ama particolarmente, avendo vinto a Crans Montana negli ultimi tre anni. "E' una pista molto tecnica e con tante curve da lavorare - spiega l'azzurra -, qui il mio feeling è sempre alto. Lo slalom mi piace molto, su una neve primaverile che fa scivolare abbastanza e sulla quale mi trovo sempre molto bene, perché riesco a scorrere molto bene". "E' una vittoria che vale tanto, come del resto tutte e altre della carriera, questa vale perché era dal gigante di Killington dello scorso mese di dicembre che non salivo sul podio. E' la benzina giusta per lo sprint finale di Coppa del mondo, ho tante energie da spendere, mi sembra di non ottenuto ancora abbastanza", dice ancora Fede.

"Di solito a fine stagione riesco a mantenere alta la mia costanza di rendimento, ho sempre motivazioni altissime e tanta voglia di divertirmi, unita a tanta energia da sprigionare" è la sua promessa per le ultime gare.