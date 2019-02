Furto al Casinò, denunciati 4 colombiani

Per furto aggravato la polizia ha denunciato a piede libero quattro uomini di origine colombiana, considerati responsabili di aver svaligiato una slot machine del Casinò de la Vallée di Saint Vincent. Secondo la ricostruzione degli investigatori, sono entrati separatamente nella casa da gioco per poi recarsi tutti insieme davanti ad un'unica slot machine, all'interno della quale hanno inizialmente inserito una banconota da 50 euro. "Questa operazione - spiegano gli agenti - ha permesso di ottenere, dalla stessa slot machine, un ticket dello stesso valore. Poi hanno cambiato il ticket ad una sorta di bancomat in sala, ottenendo di nuovo in cambio una banconota da 50 euro. Hanno ripetuto questa macchinosa operazione per un intero pomeriggio allo scopo di svuotare il bancomat e riempire la slot machine di denaro". Infine hanno scardinato la slot e si sono impossessati di 22.000 euro. Dopo una breve indagine la polizia è risalita ai quattro colombiani, autori di simili furti in altri casinò.