Furti in casa, 4 anni e 6 mesi a badante

Il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre a 1.200 euro di multa, Margherita Ricci, di 33 anni, originaria di Napoli e residente a Nus, accusata di furto aggravato.



Con il suo compagno all'epoca dei fatti, in base alle indagini della polizia, "sfruttando con scaltrezza" le relazioni di fiducia con i propri datori di lavoro, ha messo a segno colpi in appartamento tra il 2016 e il 2017. L'uomo, Anton Ndreka, di 41 anni, nato in Albania e residente a Nus, a novembre scorso era stato condannato a tre anni e mille euro con rito abbreviato.



Ricci è stata ritenuta colpevole di tre colpi dal giudice - che ha accolto la richiesta del pm Carlo Introvigne - ed è stata assolta per altri due. La difesa ha respinto le accuse. Secondo gli inquirenti il primo furto risale al dicembre 2016, nel centro di Aosta: approfittando "del suo lavoro di badante" aveva rubato diversi monili a un'anziana. Gli altri colpi insieme al compagno.