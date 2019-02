Casino', udienza su concordato

Si è svolta oggi in tribunale ad Aosta un'udienza nell'ambito della procedura di concordato della Casinò de la Vallee spa. L'amministratore unico, Filippo Rolando, insieme ai suoi collaboratori, è arrivato verso le 8.30 e ha lasciato il palazzo di giustizia dopo circa mezz'ora.

Secondo quanto si è appreso, ha aggiornato il giudice in merito agli accordi raggiunti dall'azienda, anche a seguito dell'approvazione da parte dei lavoratori del taglio ai costi del personale e in vista del deposito del piano di concordato , il cui termine è fissato per il 12 marzo prossimo. Al momento sono quattro le relazioni periodiche depositate dall'azienda.