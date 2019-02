Casinò St-Vincent, furto da 21 mila euro

Colpo da circa 21 mila euro nei giorni scorsi al Casinò di Saint-Vincent. Da una slot machine è stato sottratto l'intero incasso in contanti. Quattro persone sono state individuate dalla polizia che ha analizzato le immagini della videosorveglianza. I quattro, che sono riusciti a fuggire con la refurtiva, all'ingresso avevano fornito dei documenti colombiani.



Sull'accaduto indaga la polizia. Il pm Carlo Introvigne ha aperto un fascicolo per furto aggravato. Non è escluso che la banda sia collegata a colpi analoghi avvenuti in passato in altre case da gioco italiane.