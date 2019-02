Agroalimentare, prodotti valdostani in vetrina a Parigi

Le eccellenze dell'agroalimentare valdostano saranno in vetrina a Parigi nell'ambito del Salon International de l'Agriculture da domani 23 febbraio al 3 marzo prossimo. Alla manifestazione fieristica, con più di mille espositori, la Regione Valle d'Aosta partecipa con un proprio spazio, in collaborazione con la Maison du Val d'Aoste de Paris.

I protagonisti saranno in particolare i prodotti Dop, Doc e Pat della regione alpina. "Per sostenere e promuovere il brand Valle d'Aosta, con particolare riferimento alla filiera enogastronomica, l'Assessorato ha deciso di partecipare al Salone dell'Agricoltura - spiega l'assessore Laurent Viérin - che ci permette di veicolare la nostra immagine attraverso le eccellenze del territorio. La volontà è quella di utilizzare varie tipologie di interventi che consentano una efficace azione promozionale in grado di valorizzare tutta la Valle d'Aosta e le sue specificità". Al salone sono attesi circa 650 mila visitatori.