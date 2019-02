A La Thuile tornano Rencontres de physique

Monica Branchesi, professoressa del Gran Sasso Science Institute e segnalata lo scorso anno dalla rivista Time Magazine come una delle 100 donne più influenti al mondo, sarà uno degli ospiti principali della 33/a edizione delle "Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste", in programma da lunedì 11 a sabato 16 marzo al centro congressi dell'hotel Planibel di La Thuile.

Sono attesi più di 100 fisici e ricercatori, provenienti dalle più qualificate università e dai maggiori laboratori del mondo (tra gli altri sono intervenuti a La Thuile in passato vari premi Nobel della Fisica, quali Carlo Rubbia, Riccardo Giacconi, Sheldon Glashow, Samuel Ting, James Cronin, Martin Perle e David Gross). Gli argomenti affrontati - con più di 60 relazioni - saranno la cosmologia e la fisica delle astroparticelle, la materia oscura, la fisica del neutrino e il bosone di Higgs.