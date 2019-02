Nessun rallentamento concorso dirigenti

(ANSA) - AOSTA, 20 FEB - La procedura relativa al corso-concorso bandito nel dicembre 2017 per dirigenti scolastici non ha subito rallentamenti in relazione a un ricorso presentato al Tar nel dicembre 2018. Lo ha precisato oggi l'assessore regionale all'istruzione Chantal Certan. L'attività formativa di coloro che hanno passato il concorso si concluderà a febbraio. La fase di tirocinio si completerà a maggio.