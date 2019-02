Roda,Cogne può diventare tappa fissa Cdm

"La gara di Cogne fa del bene al movimento del fondo oltre che alla Fisi. Ci sono tutti gli ingredienti perché Cogne possa diventare, in futuro, tappa fissa di Coppa del Mondo". E' quanto ha dichiarato Flavio Roda, presidente della Fisi, commentando la tappa di Coppa del mondo di sci nordico disputatasi a Cogne sabato e domenica scorsi. "La Valle d'Aosta - aggiunge Roda - sta investendo molto nello sci e i risultati sono questi che abbiamo visto a Cogne: un pubblico caloroso, appassionato e numerosissimo come ha bisogno questa disciplina sportiva per continuare ad essere di interesse".

Viérin, Cdm Cogne è successo di tutta la regione - "La Valle d'Aosta sta vivendo un momento sportivo legato alle discipline invernali importante e dopo la conferma del ritorno della Coppa del Mondo di sci alpino a La Thuile è arrivato il grande successo dello sci nordico a Cogne. È un successo dell'intera Valle d'Aosta". Lo dichiara Laurent Viérin, assessore regionale al turismo e sport, dopo lo svolgimento a Cogne della tappa di Coppa del mondo di fondo di sabato e domenica scorsi. "Dopo i grandi sforzi organizzativi - aggiunge Viérin - avviamo vissuto due giorni straordinari caratterizzati da un successo di pubblico che è andato al di là di ciò che ci aspettavamo. Ne siamo entusiasti e lavoreremo affinché Cogne possa diventare tappa fissa della Coppa del Mondo".

Fosson, a Cogne visto grande Valle d'Aosta - "E' stata una grande Valle d'Aosta quella che abbiamo visto e vissuto a Cogne questo fine settimana, una Valle d'Aosta di cui siamo orgogliosi, che lancia il messaggio che per noi lo sport è importante, che i nostri ragazzi sono all'altezza di essere protagonisti a livello internazionale, che la nostra gente è sempre pronta ad accogliere e a essere solidale nelle grandi occasioni. E' la Valle d'Aosta che i valdostani si meritano". E' quanto dichiara il presidente della Regione Antonio Fosson, commentando la tappa valdostana della Coppa del mondo di sci nordico, svoltasi a Cogne sabato e domenica scorsi.