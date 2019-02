Fai, 3 nuove acquisizioni progetto Alpe

(ANSA) - AOSTA, 18 FEB - Il rifugio Torino Vecchio a Punta Hellbronner sul Monte Bianco a Courmayeur, le baite walser Daverio in Val d'Otro ad Alagna Valsesia e l'alpeggio Sylvenoire a Cogne: sono questi i beni che saranno acquisiti nel 2019 dal Fai nell'ambito Progetto Alpe. A oggi il Fai possiede e gestisce - tra i suoi 61 beni in tutta Italia, di cui 30 regolarmente aperti al pubblico - 4 beni alpini. Il Progetto Alpe è anche una campagna di sensibilizzazione e di educazione sulla necessità di salvaguardare e promuovere il valore materiale e immateriale di contesti paesaggistici e culturali oggi in sofferenza, riscoprendo e riattivando le attività e il patrimonio culturale tipici della montagna. Il Fai svilupperà dal 2020 anche un programma di raccolta fondi rivolta a cittadini, istituzioni e aziende interessati a sostenere l'iniziativa generale o i singoli progetti con donazioni di beni, fondi, opere e materiali.