Concorso dirigenti scuola, ricorso al Tar

Un ricorso è stato depositato sabato scorso al Tar della Valle d'Aosta contro la graduatoria del concorso regionale per il reclutamento di dirigenti scolastici. La camera di consiglio per la trattazione del giudizio cautelare è in calendario il 13 marzo prossimo. I ricorrenti sono alcuni esclusi dall'elenco di dieci nomi riportato nel decreto firmato il 22 novembre 2018 dal sovraintendente agli studi, Fabrizio Gentile.

Il primo febbraio scorso, l'assessore regionale all'Istruzione, Chantal Certan, aveva riferito che a partire da settembre, con l'inizio del prossimo anno scolastico, prenderanno servizio otto nuovi dirigenti scolastici, vincitori del concorso che poi è stato impugnato al Tar. L'avvio del loro tirocinio era in programma nei giorni scorsi.