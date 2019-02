Sci, Brignone e compagne a Pila

Conclusi i Mondiali di Are, Federica Brignone e altre atlete della valanga azzurra si alleneranno al prossima settimana sulle nevi di Pila in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo. Da lunedì 18 scenderanno in pista Nadia Fanchini, Nicol Delago e Laura Pirovano, mentre il giorno successivo si uniranno a loro anche Federica Brignone e Francesca Marsaglia. Lo ha comunicato la Pila spa.