Piano per assunzione 375 operai forestali

La Giunta regionale ha esaminato il Piano degli interventi in amministrazione diretta per l'anno 2019 e per il triennio 2019/2021 che riguarda i cantieri forestali, le sistemazioni idraulico-forestali e la difesa del suolo. Sono previsti interventi per 32,6 milioni di euro nel triennio (10,8 mln per il 2019), oltre all'assunzione ogni anno di 375 lavoratori a tempo determinato (da marzo a dicembre con un minimo di 110 giornate garantite) che si aggiungono ai 51 operai assunti a tempo indeterminato e ai 43 impiegati forestali.

"Si tratta di un atto programmatorio di grande valore - ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian - che garantisce attività di manutenzione su un territorio difficile qual è il nostro, al fine di prevenire dissesti idrogeologici, valanghe, incendi, carenze d'acqua, andando ad intervenire in modo organico, avendone i mezzi e le professionalità, oltre che le competenze, laddove solo l'Amministrazione pubblica può farlo". "Se venisse a mancare questo tipo di interventi a cura dell'Amministrazione regionale - ha proseguito Chatrian - si potrebbe incorrere in futuro nella necessità di realizzare grandi opere di difesa, impattanti e dispendiose. Si assisterebbe a un progressivo abbandono di intere zone da parte dei residenti e relative attività economiche e si ridurrebbe fortemente l'attrattività la nostra Regione legata all'escursionismo e alle bellezze paesaggistico/naturali". L'obiettivo è di iniziare le assunzioni ad aprile.