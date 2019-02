Fosson, mai impedito referendum Vf

"Abbiamo preso atto del risultato significativo del referendum tra i vigili del fuoco valdostani.

Le loro rivendicazioni, soprattutto sul piano pensionistico, sono legittime. Abbiamo avviato un percorso di confronto e speriamo che il dialogo continui. Ma non abbiamo mai impedito lo svolgimento del referendum". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aopsta, Antonio Fosson, in merito al referendum per tornare sotto la gestione statale da parte del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. "Sosteniamo l'importante ruolo dei vigili del fuoco - ha aggiunto - con grande attenzione e rispetto. Apriremo dei tavoli con lo Stato. E' un problema che abbiamo ereditato e che stiamo trattando".